Erdoğan: Gazze'de Son 23 Ayda Her Saat Bir Çocuk Hayattan Koparılıyor

Cumhurbaşkanı'nın açıklaması insani boyuta dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada Gazze'deki çocuk ölümlerine ve yaşanan insani krize dikkat çekti.

"İsrail tarafından Gazze'de son 23 aydır her saat 1 çocuk acımasızca hayattan kopartılıyor. Bunlar sayı değil, hepsi birer can, birer masum insan"

Erdoğan, bu sözlerle yaşanan kayıpların metriklerden ibaret olmadığını, her birinin insan hayatı olduğunu vurguladı ve insani duyarlılığa çağrı yaptı.