Erdoğan: Gazze'deki Vahşete Karşı Stratejik İletişimle Mücadele Ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit 23), "Hibrit Tehditlerle Küresel Mücadele: İstikrar, Güvenlik, Dayanışma" temasıyla bugün başladı. Zirvede katılımcılara videomesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in işlediği vahşet ve katliama, uluslararası örgütlerin ve basın kuruluşlarının sessizliğine ve Türkiye'nin stratejik iletişim faaliyetlerine değindi.

İSRAİL'İN GAZETECİLERE SALDIRISINI KINADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de 7 Ekim tarihinden beri İsrail'in sivilleri, çocukları, kadınları ve gazetecileri hedef aldığını, 60'tan fazla gazetecinin katledildiğini, Gazze halkının dışarıyla iletişimini kesmeye çalıştığını söyledi. Erdoğan, İsrail'in kasıtlı bir şekilde hakikati imha veya tahrif etmeyi amaçlayan propaganda savaşını da geçit vermediklerini belirtti. Erdoğan, "Dezenformasyonla mücadele merkezimiz vasıtasıyla 100'ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik ve doğrusunu ortaya koyduk. İletişim Başkanlığımız, TRT'miz ve Anadolu Ajansı'mız üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiler. Sahadaki durumu an be an haberleştiren Türk basın mensupları bu süreçte gerçekten cesur bir duruş sergilediler. Buradan yerli, yabancı ayrımı yapmadan hakikatin savunuculuğunu yapan tüm gazetecileri yürekten tebrik ediyorum." dedi.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ ŞART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki vahşet karşısında uluslararası örgütlerin ve küresel sistemin çok kötü bir sınav verdiğini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tamamen işlevsiz kaldığını, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen kararın ise insanlığın ortak vicdanını yansıttığını söyledi. Erdoğan, "Bizi Gazze krizinde çocuk ölümleri kadar üzen bir başka durum, uluslararası basın kuruluşlarının tarafgir yayınları oldu. 7 Ekim hadisesinin öne sürülen birçok basın yayın kuruluşu, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık ve savaş suçlarını görmezden geldi. Hatta İsrail güvenlik güçleri tarafından kendi meslektaşlarının katledilmesi karşısında bile bu tavır değişmedi. Bu ilkesiz tutumun, sadece hayatını kaybeden gazetecilerin ailelerini değil basın camiasının tamamını derinden yaraladığına inanıyorum." diye konuştu. Erdoğan, terörizme karşı uluslararası iş birliği şartı olduğunu, müttefiklerden teröre karşı net duruş beklediklerini, DEAŞ'la mücadele adı altında PKK'ya destek verilmesinin bir hata olduğunu, PKK'nın terör örgütü olarak tanınması gerektiğini vurguladı.

