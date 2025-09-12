Erdoğan: Gazze'den Balkanlar'a İstanbulluluk Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan geniş coğrafyada Türkiye'nin dayanışma anlayışını vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada Türkiye'nin bölgesel sorumluluk ve dayanışma anlayışını öne çıkararak geniş bir coğrafyada İstanbulluluk anlayışını taşıdıklarını belirtti.

"Gazze'den Suriye'ye, Somali'den Sudan'a, Kafkasya'dan Balkanlar'a, nerede varsak orada İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz."

Erdoğan'ın bu sözleri, Türkiye'nin dış politikadaki rolüne ve farklı bölgelerdeki vatandaşlarla kurulan bağa dair güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi. Gazze, Suriye, Somali, Sudan, Kafkasya ve Balkanlar vurgusu dikkat çekti.