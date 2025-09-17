Erdoğan: Gazze'li Mazlumların Yanında Olmamızı Kimse Engelleyemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze'li mazlumların yanında olunacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:00
Erdoğan: Gazze'li Mazlumların Yanında Olmamızı Kimse Engelleyemez

Erdoğan'dan net dayanışma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda güçlü bir duruş sergiledi.

"İsrail'in vahşi saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze'li mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez"

Açıklamanın önemi

Erdoğan'ın bu sözleri, Gazze'li mazlumlara yönelik açık bir dayanışma mesajı olarak öne çıktı. Açıklama, Türkiye'nin konuya ilişkin duruşunu net biçimde ortaya koyuyor.

Bu ifade, bölgedeki insani duruma dikkat çekmeyi amaçlayan güçlü bir söylem olarak değerlendirilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Palet Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı
2
YÖK açıkladı: Üniversitelerden kaydı silinen öğrenciler ve 19 milyon 268 bin 608
3
Kurum ve Ersoy, Kahramanmaraş Depremi Sonrası Tarihi Yapıların Restorasyonunu Görüştü
4
Uşak'ta 25 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu
5
Gideon Saar'tan AB Komisyonu'nun İsrail yaptırım teklifine sert tepki
6
İsrail'de İmza Kampanyası: Gazze Saldırıları Sonlansın, Filistin Devleti Tanınsın
7
Sultangazi'de Havaya Ateş Açan 3 Şüpheli İçin Polis Çalışması

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa