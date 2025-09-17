Erdoğan: Gazze'li Mazlumların Yanında Olmamızı Kimse Engelleyemez

Erdoğan'dan net dayanışma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda güçlü bir duruş sergiledi.

"İsrail'in vahşi saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze'li mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez"

Açıklamanın önemi

Erdoğan'ın bu sözleri, Gazze'li mazlumlara yönelik açık bir dayanışma mesajı olarak öne çıktı. Açıklama, Türkiye'nin konuya ilişkin duruşunu net biçimde ortaya koyuyor.

Bu ifade, bölgedeki insani duruma dikkat çekmeyi amaçlayan güçlü bir söylem olarak değerlendirilmiştir.