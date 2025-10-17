Erdoğan: Gazze'nin Yaralarını Sarmak İçin Çabalıyoruz | Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu

Erdoğan: Gazze'nin yaralarını sarmak ve Afrika ile işbirliğini güçlendirmek önceliğimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, kıta ile ilişkilerin derinleştiğini ve Türkiye'nin Afrika'daki varlığının hem diplomatik hem ekonomik alanda büyüdüğünü vurguladı.

Barış, güvenlik ve Gazze

Erdoğan, Filistin ve Gazze konusundaki çabalarını şöyle özetledi: "Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakatın kalıcı olması, kalıcı barışa zemin oluşturması için yoğun çaba içerisindeyiz. Ancak İsrail'in kötü sicili dolayısıyla tedbiri ve temkini elden bırakmıyoruz. Gazze'nin süratle yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Biz bunun için ne gerekiyorsa yapmaya inşallah devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarını şu sözlerle dile getirdi: "68 bin Filistinlinin şehit olduğu, 170 bini aşkın kişinin yaralandığı, bazıları açlıktan olmak üzere 20 binden fazla çocuğun öldüğü" bilgisini paylaşarak, Gazze'de iki yıl boyunca yaşanan durumu "tüm insanlığın gözü önünde 2 yıl boyunca bir soykırım yaşandı" ifadesiyle nitelendirdi.

Erdoğan, ayrıca Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Adalet Divanında açılan davayı tarihe not düşen cesur bir adım olarak değerlendirdi ve Afrikalı halkların Gazze mazlumlarına gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Afrika ile diplomasi ve ekonomik işbirliği

Erdoğan, ilişkilerin güçlendiğini rakamlarla anlattı: Kıtadaki büyükelçilik sayımızı 44'e çıkardık, kısa vadede hedefimiz 50. Bugün Ankara'da 38 Afrika ülkesinin büyükelçiliği faaliyet gösteriyor.

Ekonomi ve projeler konusunda Cumhurbaşkanı şu verileri paylaştı: Türk yükleniciler Afrika'da toplam değeri 97 milyar dolara ulaşan 2 binden fazla projeyi üstlendi; kıta genelindeki yatırımların piyasa değeri 15 milyar doları aştı ve bu yatırımlar sayesinde 100 binden fazla Afrikalı istihdama katıldı. Ayrıca 49 Afrika ülkesiyle iş konseylerimiz, 31 ülkede de ticari müşavirliklerimiz bulunduğunu belirtti.

Ticaret hacmine dikkat çekerek, 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaretimizin, 2024 yılı sonu itibarıyla 40 milyar dolar bandında olduğunu kaydetti. Ulaşım ve kültürel bağlantılara da değinen Erdoğan, Türk Hava Yolları'nın 42 ülke ve 64 noktaya sefer düzenlediğini ve Eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Ankara'da açılan Afrika Kültür Evi'nin 9 yıldır kıtanın zenginliğini Türkiye'ye taşıdığını anlattı.

Afrika'da barış çabaları ve insani yardım

Erdoğan, Türkiye'nin Afrika'daki arabuluculuk ve insani yardım girişimlerini örneklerle paylaştı; Ankara süreci kapsamında Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümüne katkı sağlandığını söyledi. Sudan'daki çatışmaların yarattığı insani krize dikkat çekerek, uluslararası toplumun müdahalesinin yetersiz kaldığını ve Sudan'daki kanın durmasının insanlık görevi olduğunu vurguladı.

Türkiye olarak çatışma bölgelerine yardımların ulaştırıldığını belirten Cumhurbaşkanı, kolonyalizmin yeni yöntemlerle sürdüğünü savunarak Batı dünyasının Afrika'daki sorunlara yeterince sahip çıkmadığını eleştirdi.

Gelecek hedefleri ve forumun mesajları

Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf'a 2025 yılında üstlendiği görevinde başarılar dileyerek, Türk iş insanları ve yatırımcılarını kıtadaki altyapı ve üst yapı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Forumun, Türkiye-Afrika ilişkilerinde yeni iş fırsatları ve ortaklıklar oluşturmasını temenni etti.

Programdan notlar

Forum, Türkiye-Afrika işbirliğini anlatan kısa filmin gösterimiyle başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Bakan Bolat ve DEİK Başkanı Olpak Cumhurbaşkanı'na hediye takdim etti ve program, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

