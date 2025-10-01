Erdoğan: Gazze'nin Yiğit Evlatlarını Asla Yalnız Bırakmadık
İşgal kuvvetlerinin saldırılarına karşı dayanışma vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki direnişe dikkat çekerek uluslararası saldırılara karşı gösterilen direnişi ve dayanışmayı ön plana çıkardı.
"Dünyanın en modern silahlarıyla topraklarına saldıran işgal kuvvetlerine kahramanca direnen Gazze'nin yiğit evlatlarını asla yalnız bırakmadık"
Erdoğan, konuşmasında Gazze halkının direnişine duyulan desteği yineleyerek, bu dayanışmanın sürdürüleceğini belirtti.