Erdoğan: Gazze'nin Yiğit Evlatlarını Asla Yalnız Bırakmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin işgal kuvvetlerinin saldırısına karşı kahramanca direnen evlatlarını asla yalnız bırakmadıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:30
İşgal kuvvetlerinin saldırılarına karşı dayanışma vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki direnişe dikkat çekerek uluslararası saldırılara karşı gösterilen direnişi ve dayanışmayı ön plana çıkardı.

"Dünyanın en modern silahlarıyla topraklarına saldıran işgal kuvvetlerine kahramanca direnen Gazze'nin yiğit evlatlarını asla yalnız bırakmadık"

Erdoğan, konuşmasında Gazze halkının direnişine duyulan desteği yineleyerek, bu dayanışmanın sürdürüleceğini belirtti.

