Erdoğan: Gazze ve Suriye İçin Trump'ın Barış Vizyonunu Destekliyorum

Erdoğan, Gazze'deki insani felaket ve Suriye'yi görüştüklerini belirterek Trump'ın barış vizyonunu desteklediğini ve akan kanın durması konusunda mutabakat olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:05
Erdoğan: Gazze ve Suriye İçin Trump'ın Barış Vizyonunu Destekliyorum

Erdoğan: Gazze ve Suriye İçin Trump'ın Barış Vizyonunu Destekliyorum

Açıklamanın satır başları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Gazze'deki insani felaket ile Suriye gündemini ele aldıklarını bildirdi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Gazze'deki insani felaketi ve Suriye'yi ele aldık. Trump'ın küresel barış vizyonunu destekliyorum. Akan kanın durması noktasında mutabakat söz konusu"

Öne çıkan noktalar: Gazze'deki insani felaket, Suriye, Trump'ın küresel barış vizyonuna destek ve akan kanın durması konusunda mutabakat.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Maarif Vakfı '6 Kıta 1 Dil' Finali İstanbul'da — Türkçe Mini Belgesel Yarışması
2
Emine Erdoğan'dan BM'deki Kanserli Çocuklar Etkinliğine Video Paylaşımı
3
Kırşehir'de 'Yılın Ahisi' İsmail Aydın'a 'Ahi Duası' ile Ödül
4
Kurtulmuş: MİT Başkanı ve Bakanlarla Komisyon Toplantısı Yapılabilir
5
Şarkıcı Güllü (Gül Tut) Yalova'da 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi
6
Van Gürpınar'da Silahlı Saldırı: Anne ve İki Oğlu Öldü, 4 Gözaltı
7
İsrail saldırıları: Gazze'de 24 Filistinli yaşamını yitirdi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?