Erdoğan: Gazze ve Suriye İçin Trump'ın Barış Vizyonunu Destekliyorum
Açıklamanın satır başları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Gazze'deki insani felaket ile Suriye gündemini ele aldıklarını bildirdi.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Gazze'deki insani felaketi ve Suriye'yi ele aldık. Trump'ın küresel barış vizyonunu destekliyorum. Akan kanın durması noktasında mutabakat söz konusu"
Öne çıkan noktalar: Gazze'deki insani felaket, Suriye, Trump'ın küresel barış vizyonuna destek ve akan kanın durması konusunda mutabakat.