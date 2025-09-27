Erdoğan: Gazze, Yemen, Suriye, Sudan ve Somali'de Düşen Her Can Bizim Canımızdan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze, Yemen, Suriye, Sudan ve Somali'de hayatını kaybedenlerin her birinin Türkiye için büyük acı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 14:49
Cumhurbaşkanı'nın sözleri insan hayatının değerine dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada şu ifadeyi kullandı: "Gazze'nin, Yemen'in, Suriye, Sudan, Somali'nin sokaklarında yere düşen her can bizim canımızdan can koparıyor."

Erdoğan'ın bu vurgusu, bölge halklarına yönelik empati ve insani hassasiyeti ön plana çıkarıyor. Sözü edilen ülkelerde yaşanan can kayıplarının Türkiye'de de derin bir üzüntü yarattığını ifade etti.

Bu açıklama, evrensel insanlık değerleri çerçevesinde bir çağrı niteliği taşıyor; liderin sözleri insani dayanışma mesajı olarak değerlendirilebilir.

Türkiye'nin insani duruşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinde belirgin şekilde ortaya çıktı.

