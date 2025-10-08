Erdoğan: Gazze'yi 'dünyanın en büyük çocuk mezarlığı'na çevirdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zulme Karşı Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti ve zulme karşı direnişin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdikleri halde halkını teslim alamadılar. Zulüm olduğu sürece zalime direnen mazlumlar muhakkak olacaktır"

Erdoğan, sözlerinde Gazze'de yaşananlara işaret ederek, zulmün devam ettiği yerde direnen mazlumların varlığının kaçınılmaz olduğunu belirtti.