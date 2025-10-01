Erdoğan: Gazzeli Kardeşlerimiz Türkiye'nin Çabalarının Şahididir

Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkiye'nin Filistin ve Gazze için yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti.

"Türkiye'nin çabalarının en yakın şahidi Gazzeli kardeşlerimizdir. Filistin halkı bizim neler yaptığımızı, özveriyle gayret ettiğimizi çok iyi bilmektedir"

Erdoğan, sözlerinde Gazzeli kardeşlerimiz ve Filistin halkı ifadelerini vurgulayarak, Türkiye'nin süreçteki rolünü ve kararlılığını öne çıkardı.

Bu açıklama, Türkiye'nin bölgedeki insani ve diplomatik gayretlerine ilişkin kamuoyunda süregelen tartışmaların odağında yer aldı.