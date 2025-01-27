Erdoğan: Gençlerimiz, Hedeflerimizin Temel Taşıdır

Erdoğan, Gençlik Kolları Kongresi'nde Çarpıcı İfadeler Kullandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, gençlerin gerçek kimliğine bir kez daha dikkat çekti. Erdoğan, "Bu gençlik, İstanbul'un duvarlarını 'Zulüm 1453'te başladı' yazılarıyla kirleten köksüz, ruhsuz, şuursuz bir gençlik değildir" ifadelerini kullanarak geçmişteki olumsuz algıları reddetti.

AK Parti Gençlik Kolları'nın Gücü

Ankara Spor Salonunda gerçekleşen kongrede, Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları'nın 1 milyona yakın üyesi ile Birleşmiş Milletlere kayıtlı 37 devletin nüfusunu geride bıraktığını vurguladı. 700 bin gencin son 4 yılda partilerine katıldığını belirten Erdoğan, millî iradenin Gazi Meclis'teki en genç 5 milletvekilinden 4'ünün AK Parti'ye ait olduğunu hatırlattı.

Türk Gençliği: Vatansever ve Hedefe Odaklı

Erdoğan, gençlerin sadece vandallık yapmadığını, aksine fetih ruhuna sahip, bayrağına ve vatanına aşık bir nesil olduğunu ifade etti. "Yarınları gönül huzuruyla teslim edebileceğimiz böyle bir gençliği görmekten gurur duyuyorum" dedi.

Eğitim ve Spor Alanında Gelişmeler

Cumhurbaşkanı, eğitimdeki gelişmelere de dikkat çekti. 2002'de sadece 76 üniversite olduğunu, şimdi ise bu sayının 208'e ulaştığını belirtti. Ayrıca, gençlik merkezlerinin sayısının 522'ye, yükseköğrenim yurtlarının sayısının ise 862'ye yükseldiğini ifade etti. Burs miktarlarının da önemli ölçüde artırıldığını açıkladı.

Uluslararası Öğrenci Hareketliliğine Önem Veriyoruz

Erdoğan, 2002'de 15 bin uluslararası öğrenci varken, bugün bu sayının 340 bine yaklaştığını vurguladı. Türkiye'nin uluslararası öğrenci politikalarının, gelecekte önemli sonuçlar doğuracağını belirtti.

Gençlik ve Spor Tesislerinde Artış

Ayrıca, gençlik ve spor tesislerinin sayısının 2002'de 1575 iken 4456'ya yükseldiğini anlatarak, spor alanındaki yatırımların sürdüğünü açıkladı. Türkiye'nin geleceğinin gençlerinde olduğunu bir kez daha vurguladı.