Erdoğan: Gençlerin Eserleriyle Büyük ve Güçlü Türkiye'nin Taşları Döşeniyor
Cumhurbaşkanı gençlere övgüde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin topluma ve ülkeye katkılarına dikkat çekti. Konuşmasında gençlerin rolünü ve ortaya koydukları çalışmaları öne çıkardı.
Öne çıkan ifade:
"Gençlerimiz duruşlarıyla cesaretleriyle özgüvenleriyle ortaya koydukları muhteşem eserlerle büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşüyor."
Erdoğan'ın sözleri, gençlerin enerji, cesaret ve özgüvenleriyle ürettikleri eserlerin ülke inşasındaki önemini vurguluyor.