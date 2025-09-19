Erdoğan: Gençlerin Eserleriyle Büyük ve Güçlü Türkiye'nin Taşları Döşeniyor

Erdoğan, gençlerin duruşu, cesareti ve özgüveniyle ortaya koydukları eserlerin ülkenin temelini güçlendirdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 17:34
Cumhurbaşkanı gençlere övgüde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin topluma ve ülkeye katkılarına dikkat çekti. Konuşmasında gençlerin rolünü ve ortaya koydukları çalışmaları öne çıkardı.

Öne çıkan ifade:

"Gençlerimiz duruşlarıyla cesaretleriyle özgüvenleriyle ortaya koydukları muhteşem eserlerle büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşüyor."

Erdoğan'ın sözleri, gençlerin enerji, cesaret ve özgüvenleriyle ürettikleri eserlerin ülke inşasındaki önemini vurguluyor.

