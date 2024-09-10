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Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Muhalefeti Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında muhalefeti sert sözlerle eleştirerek Türkiye'nin gündeminin net olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:39
Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Muhalefeti Eleştirdi

Erdoğan'dan Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada muhalefeti ağır bir dille eleştirdi.

CHP'yi Hedef Aldı

Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in kurucusu olduğu partiyi, 'cumhura hakaret edenleri himaye partisine' dönüştürdüler," diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) hedef aldı.

Şehirlerdeki Çevre Sorunları

Erdoğan, "Yönettikleri şehirlerde çevre yağması almış başını gidiyor. İzmir Körfezi'nde kirlilik sebebiyle balıklar nefes alamıyor," diyerek muhalefetin şehir yönetimindeki başarısızlıklarını vurguladı.

Yetersizlik ve Çatışma

Erdoğan, muhalefetin, gerçekleştirdikleri hizmetlerin olmadığına dikkat çekerken, "Kendi çıkarları dışında hiçbir şey düşünmüyorlar," dedi. Ayrıca, muhalefetin değişim söylemlerinin tutarsız olduğunu ifade etti.

Ulusal ve Uluslararası Sorunlar

Toplantıda, Türkiye'nin coğrafi konumuna dikkat çeken Erdoğan, "İsrail'in işgal ve istila politikası pervasızca devam ediyor," diyerek uluslararası sorunların önemine işaret etti.

Siyasi Partilerden Sağduyu Beklentisi

Erdoğan, tüm siyasi partilerden sağduyulu bir yaklaşım beklediklerini belirtti ve Türkiye'nin menfaatlerini ön planda tutmanın gerekliliğini vurguladı.

Parti Gündemi

Erdoğan, hükümetin gündeminde enflasyona, hayat pahalılığına, istihdam ve üretim konularına odaklanmanın bulunduğunu dile getirdi. "Biz iş üretecek, milletimize hizmet edeceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.

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