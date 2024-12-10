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Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Partiye Yön Veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki toplantıda partinin geleceğini şekillendirecek.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 04:49
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 04:49
Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Partiye Yön Veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. Bu önemli toplantıda, partinin stratejileri ve gelecek hedefleri ele alınacak.

Büyükelçiler Konferansı da Gündemde

Ayrıca, Erdoğan, gün içerisinde Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek olan 15. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak. Başkent Ankara'da saat 14.00 ve 18.30'da planlanan bu önemli etkinlikler, partinin ve ülkenin siyasi gündemini şekillendirecek.

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