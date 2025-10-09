Erdoğan Güneysu'da: Rize'de Heyelan Değerlendirmesi ve Yeni Projeler

Karşılama ve program akışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen hemşehrilerini eşi Emine Erdoğan ile selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracından inerek otobüse geçti.

Erdoğan, yoğun bir dönemden geçtiğini belirterek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldığını, tüm dünyaya seslendiğini ve dönüşte İstanbul'da bazı programlara katılacağını söyledi. Belediye ve ilçe programlarının ardından Ayder ve Trabzon ziyaretlerinin de programında olduğunu ifade etti.

Program takvimi

Erdoğan, baba ocağına dönme sözünü hatırlatarak şunları dile getirdi: "Sözümüzü yerine getirmek mümkün oldu, elhamdülillah. Rahmet dolu da bir akşam, yağmur bayağı bol. Yarın Rize programımız var. Rize programından sonra valilik önünde bir açılış programımızı, mitingimizi yapacağız. Ardından Ayder'deki gelişmeler sebebiyle Ayder'e çıkalım istiyoruz. Cumartesi programımız var. Pazar günü inşallah bir de Trabzon programımız olacak. Rize'den sonra Trabzon'a geçeceğiz ve Trabzon'da da saat 15.00 gibi inşallah mitingimizi yapacağız."

Sel ve heyelanlara ilişkin değerlendirme

Rize'de son dönemde yaşanan sel ve heyelanlara değinen Erdoğan, bölgeden gelen haberlerin üzdüğünü, ancak can kaybı olmadığını vurguladı: "Maalesef Rize'den aldığımız felaket haberleri bizleri üzdü. Allah'a hamd ediyoruz, ölüm yok. Bu afette daha çok heyelanlar oldu."

Erdoğan, heyelan bölgelerini yerinde görme niyetinde olduklarını belirterek Ayder ve çevresinin toparlandığını, ancak yine de incelemeler yapacaklarını söyledi. Ayrıca TOKİ'nin yapmış olduğu konutları gördüğünü ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. "Malum, şehir hastanemizin yapımı süratle devam ediyor. İnşaatı da görmek suretiyle şehir hastanemizi bizzat görelim istiyorum. Güneysu'daki hastanemizin de şu anda süratle yapımı devam ediyor. Onu da göreceğiz. Gerek alt yapıda gerek üst yapıda bu adımları atmış olacağız." dedi.

Gençlere mesaj ve fotoğraf

Erdoğan, kendisini tezahüratla destekleyen AK Parti Gençlik Kolları üyelerinden çalışmalarını sürdürmelerini istedi: "AK Gençlik deyip de işi dere yatağına bırakmayın tamam mı? Gençlerin hepsi sizinle el ele olacak, omuz omuza olacak ve AK Parti çatısı altında yola devam edecek."

Bakan ve milletvekillerinin de Rize'de bulunduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, vatandaşların cuma gününü tebrik etti. Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

