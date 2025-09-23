Erdoğan, Guterres ile BM 80. Genel Kurulu'nda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından Genel Sekreter Antonio Guterres ile görüştü ve hazırlanan defteri imzaladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 20:50
Genel Kurul Salonu'nda gerçekleşen görüşme sonrası imza töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM 80. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından, Genel Kurul Salonunda gerçekleştirildi.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'na ilişkin hazırlanan defteri de imzaladı.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden isimler arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç yer aldı.

