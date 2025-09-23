Erdoğan, Guterres ile BM 80. Genel Kurulu'nda Görüştü

Genel Kurul Salonu'nda gerçekleşen görüşme sonrası imza töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM 80. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından, Genel Kurul Salonunda gerçekleştirildi.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'na ilişkin hazırlanan defteri de imzaladı.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden isimler arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç yer aldı.