Erdoğan: 'Halkın Kaynaklarını Sömürenler ve Belediyeleri Aile Çiftliğine Çevirenler İçin Artık Deniz Bitmiştir'

Cumhurbaşkanı'ndan sert uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada kamu kaynaklarının korunmasına ilişkin güçlü bir mesaj verdi.

"Vatandaş hizmet beklerken halkın kaynaklarını sömürerek semirenler ve belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir"

Bu sözlerle Erdoğan, yolsuzluk ve kayırmacılığa karşı kararlı bir duruş sergilediğine işaret etti. Açıklama, kamu yönetimi ve belediye hizmetlerinin şeffaflığına vurgu yapan bir uyarı niteliği taşıdı.

Vatandaş odaklı hizmet çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı, kamu kaynaklarının etkin ve adil kullanımının önemine dikkat çekti.