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Erdoğan: "Hukukun Üstünde Hiç Kimse Yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, suç işleyenlerin bağımsız Türk mahkemelerinde hesap verme yükümlülüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:59
Erdoğan: "Hukukun Üstünde Hiç Kimse Yok"

Erdoğan'dan Sert Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hukukun üstünlüğü ilkesinin önemine dikkat çekerek, "Hiç kimse hukukun üstünde değildir" ifadelerini kullandı. Suç işleyen herkesin, kim olursa olsun, yaptıklarının hesabını bağımsız Türk mahkemelerine vermek zorunda olduğunu belirtti.

Hukukun Üstünlüğü Vurgusu

Erdoğan, yaptığı açıklamalarda hukukun doğası gereği bağımsız ve tarafsız olması gerektiğine değinerek, adaletin sağlanmasında hukukun belirleyici rolünü ön plana çıkardı. Bu tür ifadelerin, topluma adalet duygusu aşılamak ve devletin hukuk sistemine olan güveni pekiştirmek amacı taşıdığını dile getirdi.

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