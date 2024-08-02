Erdoğan için Yeni Bir Diplomasi Zaferi: Takas Operasyonu

Erdoğan'dan Diplomasi Başarısı

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Wall Street Journal (WSJ), Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yönetilen takas operasyonunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yeni bir diplomasi zaferi olarak değerlendirdi.

Operasyonun Detayları

MİT'in düzenlediği operasyonda serbest kalanlar arasında WSJ muhabiri Evan Gershkovich'in de bulunduğu belirtiliyor. Gazete, Türkiye'nin, Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana pek çok esir takasına ev sahipliği yaptığını hatırlatıyor.

Türkiye'nin Rolü

WSJ, takas operasyonunun ABD ve Rusya arasında gerçekleştirildiğini ve bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan için diplomatik bir başarı olduğunu vurguladı. Gazete, bu olayın Batı'ya Türkiye'nin arabuluculuk konusundaki değerini tekrar hatırlattığını ifade etti.

Barış Sürecindeki Üst Düzey Rol

Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nde etkin bir rol oynadığını da anımsatan WSJ, Türkiye'nin Ukrayna'daki barış görüşmelerini sürdürmesine rağmen sonuç almış gibi görünmediğini kaydetti. Ayrıca, Erdoğan’ın Rusya ile ilişkilerde Batı'dan bağımsız bir yol izlediği belirtildi.

Sonuç Olarak

Geçtiğimiz gün MİT, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan toplamda 26 kişinin karşılıklı değişimini kapsayan geniş kapsamlı bir takas işlemi gerçekleştirmişti. Bu operasyonda dikkat çeken isimler arasında Evan Gershkovich, eski deniz piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin ve Rusya Federal Güvenlik Servisi subayı Vadim Krasikov yer aldı.