Erdoğan: İki devletli çözüm kalıcı barışın formülü — Trump da farkında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği değerlendirmede bölgeye ilişkin çözüm önerilerini ve görüşmelerin sonuçlarını aktardı.

Açıklamanın ana noktası

Erdoğan, doğrudan şu ifadeyi kullandı: "İki devletli çözümün kalıcı barışın formülü olduğunu, mevcut durumun sürdürülemeyeceğini ifade ettik. Sayın Trump da böyle devam edemeyeceğinin farkında"

Konuşmasında İki devletli çözüm vurgusunu öne çıkaran Erdoğan, mevcut durumun sürdürülemeyeceği uyarısında bulundu ve Sayın Trump'ın da bu gerçeği fark ettiğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklaması, taraflar arasında kalıcı barış arayışına ilişkin değerlendirmeleri öne çıkarırken, uluslararası aktörlerin tutumuna da işaret etti.