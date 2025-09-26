Erdoğan: İki devletli çözüm kalıcı barışın formülü — Trump da farkında

Erdoğan, iki devletli çözümün kalıcı barışın formülü olduğunu ve mevcut durumun sürdürülemeyeceğini söyledi; Trump'ın da bunu farkında olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:03
Erdoğan: İki devletli çözüm kalıcı barışın formülü — Trump da farkında

Erdoğan: İki devletli çözüm kalıcı barışın formülü — Trump da farkında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği değerlendirmede bölgeye ilişkin çözüm önerilerini ve görüşmelerin sonuçlarını aktardı.

Açıklamanın ana noktası

Erdoğan, doğrudan şu ifadeyi kullandı: "İki devletli çözümün kalıcı barışın formülü olduğunu, mevcut durumun sürdürülemeyeceğini ifade ettik. Sayın Trump da böyle devam edemeyeceğinin farkında"

Konuşmasında İki devletli çözüm vurgusunu öne çıkaran Erdoğan, mevcut durumun sürdürülemeyeceği uyarısında bulundu ve Sayın Trump'ın da bu gerçeği fark ettiğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklaması, taraflar arasında kalıcı barış arayışına ilişkin değerlendirmeleri öne çıkarırken, uluslararası aktörlerin tutumuna da işaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Maarif Vakfı '6 Kıta 1 Dil' Finali İstanbul'da — Türkçe Mini Belgesel Yarışması
2
Emine Erdoğan'dan BM'deki Kanserli Çocuklar Etkinliğine Video Paylaşımı
3
Kırşehir'de 'Yılın Ahisi' İsmail Aydın'a 'Ahi Duası' ile Ödül
4
Kurtulmuş: MİT Başkanı ve Bakanlarla Komisyon Toplantısı Yapılabilir
5
Şarkıcı Güllü (Gül Tut) Yalova'da 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi
6
Van Gürpınar'da Silahlı Saldırı: Anne ve İki Oğlu Öldü, 4 Gözaltı
7
İsrail saldırıları: Gazze'de 24 Filistinli yaşamını yitirdi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?