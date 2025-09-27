Erdoğan: İkinci Dünya Savaşı Sonrası Düzen İtibarını Yitirdi

Cumhurbaşkanı'ndan uluslararası düzene sert eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası sistemin işleyişine yönelik eleştirisini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra galipler eliyle kurulan düzen işlevliğiyle birlikte itibarını da yitirmiştir."

Erdoğan'ın değerlendirmesi, çok taraflılık ve küresel yönetim mekanizmalarına dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Bu ifade, mevcut uluslararası dengelerin sorgulandığı bir perspektifi öne çıkarıyor.

Yetkilinin sözleri, küresel aktörler ve uluslararası kurumların rolü üzerine sürecek tartışmaların fitilini ateşleyebilir.