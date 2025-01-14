Erdoğan, İkiyaka Katliamı'nın Mağdurlarını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36 yıl önce PKK'nın İkiyaka köyündeki katliamda hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:59
Erdoğan, İkiyaka Katliamı'nın Mağdurlarını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkiyaka Katliamı'nın Aileleriyle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınlarını kabul etti. Ziyaret, AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kabulde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 1989 yılında yaşanan acı olayın mağdurlarından Aykut ve Boz ailelerinin yakınları yer aldı. Ayrıca kabulde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da hazır bulundu.

24 Kasım 1989 tarihinde, terör örgütü PKK mensupları İkiyaka köyünde masum sivillere yönelik bir saldırı düzenlemişti. Bu saldırı sonucunda, Aykut ve Boz ailelerinden aralarında bebeklerin de bulunduğu toplam 28 kişi yaşamını yitirmişti. O günden bu yana anılan bu trajik olay, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki en acı hatıralardan biri olarak zihinlerde kalmıştır.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkiyaka köyünde PKK'lı teröristlerce...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkiyaka köyünde PKK'lı teröristlerce katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınlarını kabul etti. Kabulde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkiyaka köyünde PKK'lı teröristlerce...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkiyaka köyünde PKK'lı teröristlerce katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınlarını kabul etti. Kabulde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da hazır bulundu.

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