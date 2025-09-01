Erdoğan ile Aliyev Görüştü: Türkiye-Azerbaycan İlişkileri Öne Çıktı

Görüşmede ikili ve bölgesel gündem ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke ilişkileri ve ortak meseleler ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Taraflar, öncelikli olarak Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri üzerinde durdu. Ayrıca bölgesel ve küresel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin sonuçlarına dair resmi açıklamalar beklenirken, liderlerin ele aldığı başlıkların iki ülke arasındaki iş birliğinin yönünü etkilemesi bekleniyor.