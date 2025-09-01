Erdoğan ile Aliyev Tiencin'de Görüştü — ŞİÖ 25. Zirvesi Marjında

Erdoğan, ŞİÖ 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için Tiencin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü; görüşmede Hakan Fidan ve Ceyhun Bayramov da yer aldı.