Erdoğan ile Aliyev Tiencin'de Görüştü — ŞİÖ 25. Zirvesi Marjında

Erdoğan, ŞİÖ 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için Tiencin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü; görüşmede Hakan Fidan ve Ceyhun Bayramov da yer aldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 06:38
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 06:38
Erdoğan ile Aliyev Tiencin'de Görüştü

Zirve marjındaki temaslar sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, konakladığı otelde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da yer aldı.

