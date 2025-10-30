Erdoğan ile Merz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Heyetler Arası Görüşmeye Başkanlık Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 15:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeye birlikte başkanlık etti.

Görüşmenin akışı

İki lider, öncelikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından, tarafların yetkililerinin katıldığı heyetler arası görüşmeye geçildi.

Katılımcılar

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

