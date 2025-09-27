Erdoğan ile Sanchez Telefonda Görüştü: Türkiye-İspanya İlişkileri Gündemde

Erdoğan ile Sanchez Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Başbakanı Sanchez arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ve ortak gündem değerlendirmeye alındı.

Görüşmenin Ana Başlıkları

Taraflar, Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri çerçevesinde mevcut iş birliği imkanlarını ele aldı. Ayrıca görüşmede bölgesel ve küresel konular da kapsamlı şekilde gündeme getirildi.

Telefon görüşmesi, iki ülke arasında devam eden diyaloğun bir parçası olarak kayda geçti ve ele alınan başlıklar ilerleyen dönemde takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor.