DOLAR
41,12 0,14%
EURO
48,26 -0,2%
ALTIN
4.613,73 -1,12%
BITCOIN
4.444.297,99 0,94%

Erdoğan ile Say Tiencin'de Görüştü: Türkiye-Çin İşbirliğinde Hedef 50 Milyar Dolar

Erdoğan, Çin Komünist Partisi Birinci Sekreteri Say ile Tiencin'de bir araya geldi; işbirliği, ŞİÖ ilişkileri ve 50 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmi ele alındı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 09:03
Erdoğan ile Say Tiencin'de Görüştü: Türkiye-Çin İşbirliğinde Hedef 50 Milyar Dolar

Erdoğan ile Say Tiencin'de Görüştü

Zirve marjında çalışma yemeği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Say Çi ile Tiencin'de bir araya geldi. Görüşme, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında gerçekleştirildi.

Erdoğan, Tiencin Konukevi'nde düzenlenen çalışma yemeğinde yaptığı konuşmada, heyetle birlikte şehirde bulunduklarını belirtti ve dün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdikleri görüşmeye atıfta bulundu.

Konuşmasında iki ülke ilişkilerine vurgu yapan Erdoğan, Birleşmiş Milletler, G20 ve BRICS gibi uluslararası platformlarda işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik arzusunu dile getirdi. Ayrıca, Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerin ilerletilmesine destek beklediklerini kaydetti.

Erdoğan, ekonomik işbirliğine ilişkin olarak da 50 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmini dengeli ve sürdürülebilir şekilde artırmak istediklerini ifade etti.

Görüşmeye; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve MİT Başkanı İbrahim Kalın de katıldı.

Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tiencin...

Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tiencin şehrinde, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Say Çi ile bir araya geldi.

Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tiencin...

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eda Nur Kaplan ile Canlandırmalı Eğitim Modellemesi
2
Samsunlu Balıkçılar 'Vira Bismillah' Diyerek 2025-2026 Av Sezonunu Açtı
3
TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?
4
Tekirdağ'da Feci Kaza: Pikaba Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
5
Kastamonu'da 7 Gündür Kayıp Olan Ömer Doğancıoğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
6
Türkiye Ekonomisi 2. Çeyrekte Yıllık %4,8 Büyüdü
7
Güney Kore, 15 Yıl Sonra Kuzey'e Yönelik 'Propaganda' Radyosunu Durdurdu

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025