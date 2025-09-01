Erdoğan ile Say Tiencin'de Görüştü: Türkiye-Çin İşbirliğinde Hedef 50 Milyar Dolar

Erdoğan ile Say Tiencin'de Görüştü

Zirve marjında çalışma yemeği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Say Çi ile Tiencin'de bir araya geldi. Görüşme, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında gerçekleştirildi.

Erdoğan, Tiencin Konukevi'nde düzenlenen çalışma yemeğinde yaptığı konuşmada, heyetle birlikte şehirde bulunduklarını belirtti ve dün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdikleri görüşmeye atıfta bulundu.

Konuşmasında iki ülke ilişkilerine vurgu yapan Erdoğan, Birleşmiş Milletler, G20 ve BRICS gibi uluslararası platformlarda işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik arzusunu dile getirdi. Ayrıca, Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerin ilerletilmesine destek beklediklerini kaydetti.

Erdoğan, ekonomik işbirliğine ilişkin olarak da 50 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmini dengeli ve sürdürülebilir şekilde artırmak istediklerini ifade etti.

Görüşmeye; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve MİT Başkanı İbrahim Kalın de katıldı.

