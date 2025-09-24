Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara Türkevi'nde Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Türkiye'nin temsil merkezi Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin çerçevesi

İki liderin bir araya geldiği görüşme, BM 80. Genel Kurulu çalışmaları sırasında yapıldı. Toplantı, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler bağlamında değerlendirme fırsatı sundu.

Takip ve açıklamalar

Görüşmeyle ilgili ayrıntılar ve olası açıklamalar, resmi kanallar aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak.