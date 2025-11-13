Erdoğan'ın 15 Kasım Adıyaman Ziyareti Öncesi Güvenlik Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım Adıyaman ziyareti öncesi, Vali Osman Varol başkanlığında güvenlik ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:05
Erdoğan’ın Adıyaman ziyareti öncesi valilikte güvenlik toplantısı

Hazırlıklar ve koordinasyon ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım Cumartesi günü Adıyamana yapacağı ziyaret öncesinde, valilikte kapsamlı bir güvenlik ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Vali Osman Varol başkanlığında valilik toplantı salonunda yapıldı. Görüşmede, ziyaret kapsamında alınacak güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyon esasları masaya yatırıldı.

Katılımcılar, ziyaretin huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla yapılacak hazırlıkları değerlendirdi; ilgili kurumlar arasında görev dağılımları ve planlamalar belirlendi.

Toplantıya, il protokolü, güvenlik birimleri ve ilgili kurum temsilcileri katılarak uygulama süreci ve sorumluluklar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

