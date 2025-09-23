Erdoğan'ın BM Genel Kurulu Konuşması ve New York Temasları — 23 Eylül 2025

GÜNDEM / 23 Eylül 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze konulu bölgesel toplantıya katılacak; ayrıca SETA eşgüdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete de iştirak edecek. (New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama — Yürütme — Siyaset

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Angelo Farrugia ile görüşecek. (TBMM/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim İşbirliği Protokol İmza Töreni'ne katılacak. (Şuşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi — Finans

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi'nin tanıtımına katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül ayına ilişkin finansal hizmetler güven endeksini ve Temmuz ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak. (İstanbul/10.00/14.30)

Dünya — Diplomasi

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli görüşmeleri, yaklaşık 150 devlet ve hükümet başkanının katılımıyla New York'ta başlayacak. (New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, "Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geriye Yürümezliği Kuralının Bireysel Başvuruya Etkisi" başlıklı sempozyuma katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek. (Bolu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

Trendyol 1. Lig'in 7. haftası; Boluspor-Eminevim Ümraniyespor, Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor ve Arca Çorum FK-Serikspor maçlarıyla başlayacak. (Bolu/17.00/Iğdır/Çorum/20.00) (Fotoğraflı)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamlayacak; ilk 15 dakikası basına açık olacak. Teknik direktör Domenico Tedesco ve bir oyuncu, Dinamo Zagreb maçı öncesi Maksimir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/12.30/Zagreb/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic ve bir oyuncusu, Fenerbahçe karşılaşması öncesi Maksimir Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. (Zagreb/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN başantrenörleri ve kaptanları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Grubu finalinde Belçika'nın Windrose Giants Antwerp takımıyla Bulgaristan'ın Samokov kentinde karşılaşacak. (Samokov/16.30)

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta mücadelesi, Mihalıççık Belediyespor-Beşiktaş maçıyla başlayacak. (Eskişehir/16.00) (Fotoğraflı)

