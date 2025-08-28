DOLAR
Erdoğan'ın Göreve Başlamasının 11. Yılı — Yayman'dan Mesaj

Hüseyin Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ağustos 2014'te göreve başlamasının 11'inci yıl dönümünü kutladı ve yürütülen çalışmaları vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 18:23
Genel Başkan Yardımcısı Yayman'ın paylaşımı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ağustos 2014'te göreve başlamasının 11'inci yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.

NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Yayman, şunları kaydetti:

"Milletimizin iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ağustos 2014'te görevine başlamış ve o günden bu yana Türkiye'yi her alanda güçlendirme yolunda kararlı adımlar atmıştır. Bu yıl dönümünde, ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı ve terörsüz Türkiye hedefi için yürütülen çalışmaların önemini bir kez daha vurguluyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, devletimizin tüm kurumlarıyla yürütülen reform ve projeler, ekonomiden altyapıya, sosyal politikalardan kültür ve sanata kadar her alanda ilerlemeyi sağlamaktadır. Milletimizin yaşam kalitesini yükselten bu adımlar, Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada güçlü ve saygın bir konuma taşımaktadır. Cumhurbaşkanı'mıza, milletimizin geleceğini güvenle inşa etme yolundaki vizyon ve emekleri için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Güçlü lider, güçlü Türkiye."

Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek başarı dileklerini yineledi.

