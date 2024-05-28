Erdoğan’ın hedefinde yine İmamoğlu var: “Milletin cebinden Roma turu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay’ın 162. kuruluş yıl dönümü sebebiyle düzenlenmiş olan programa katıldı. Katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, Sayıştay mensuplarını tebrik ederek konuşmasına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çeken başlıklar ise şu şekilde:

“Vatandaşların şikayetleri arttı”

“Bürokratik vesayet, ülkemiz için bir tehdit kaynağıdır. Bazı kamu hizmetlerinde ise vatandaşların şikayetleri arttı. Halktan kopuk bir şekilde, görev şuuru eksik olan eski alışkanlıkların baş göstermesine izin vermeyeceğiz. Halkın şikayetlerine kulaklarımızı kapatmıyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz.”

Yeni anayasa tartışması

“Türkiye Yüzyılının kilometre taşlarından biri de yeni ve sivil bir anayasa olacak. Anayasanın demokratik bir hale getirilmesi için oldukça kritik adımlar atmıştık. Yeni hükümet sistemini getirdik ve bu sayede belirsizlikler de ortadan kalktı. Yönetimde güven ve istikrarı sağladık. 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, millet ülkeyi kimin yöneteceğine karar verdi. Sistemin işleyişinde bazı aksamalar olabilir ancak biz bu aksaklıkları gidermek için her türlü adımı atmaya da hazırız. Türkiye’yi darbe anayasasından kurtarmak, milli bir görevdir. Bizim evlatlarımıza sivil eliyle yapılmış bir anayasa borcumuz var. Yeni anayasa için yapıcı tavrı son ana kadar sürdüreceğiz.”

“Hiçbir kurum savurganlık içinde olamaz”

“Yerel seçim sonrasında belediyeye eş dost atamalarını görüyoruz. Belediye imkanları, kişisel amaçlar için kullanılıyor. Bu da kurumlara olan güveni sarsıyor. Milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu arttırmanın bize göre hiçbir gerekçesi olamaz, kimse kusura bakmasın. İster merkezi ister yerel yönetim olsun, milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum, savurganlık içinde olamaz.”