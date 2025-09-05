DOLAR
Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" Mektubu İzmir'deki Şehit Ailesine Ulaştırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu, AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu tarafından şehit uzman çavuş Mehmet Çağlar Bölük'ün ailesine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 14:47
AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, mektubu ve hediyeleri aileye teslim etti

AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan ve "Terörsüz Türkiye" başlıklı mektubu, şehit uzman çavuş Mehmet Çağlar Bölük'ün ailesine teslim etti.

Uğurlu, 2010 yılında İstanbul Halkalı'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan Tireli uzman çavuş Mehmet Çağlar Bölük'ün babası Salih Bölük ve annesi Kezban Bölük'ü ziyaret etti.

Ziyarette Uğurlu, şehit annesi Kezban Bölük'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aileye özel yazılan mektubu okudu.

Uğurlu'nun açıklaması şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarıyla, kendisi tarafından şehit ailelerimize ve gazilerimize hitaben isme özel kaleme alınan mektupları, Tire ilçemizdeki kıymetli şehit ailelerimize ve gazilerimize bizzat ziyaret ederek elden teslim ettik."

Uğurlu, mektuplarla aziz şehitlerin hatırasının ve kahraman gazilerin fedakarlıklarının bir kez daha yad edildiğini, bunun milletçe taşınan minnet ve vefanın güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti. "Şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin fedakarlığı, devletimizin, milletimizin baş tacıdır." ifadeleriyle şehitlere rahmet, gazilere sağlık ve huzur diledi.

Anne Kezban Bölük ise duygularını "Artık analar ağlamasın. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, Allah devletimize zeval vermesin." sözleriyle dile getirdi.

AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu, İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan şehit uzman çavuş Mehmet Çağlar Bölük'ün ailesine teslim etti.

