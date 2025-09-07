DOLAR
Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' Mektubu Siirt'teki Şehit Ailesine Ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' mektubu, AK Parti temsilcileri tarafından Siirt'te şehit Piyade Çavuş Davut İlbaş'ın eşi Asuman İlbaş'a teslim edildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 17:09
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Meral Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan 'Terörsüz Türkiye' mektubunu, Şehit Piyade Çavuş Davut İlbaş'ın ailesine ulaştırdı.

Ziyaret ve teslimat

Özdemir, beraberinde AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi ve partililerle birlikte, şehidin eşi Asuman İlbaş'ı Kooperatif Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Ziyarette şehit eşine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yazılan mektup kendisine teslim edildi.

Şehitlik bilgisi ve süreç değerlendirmesi

İlbaş, 3 Ekim 2008 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Sınır Karakolu'na düzenlenen terör saldırısında şehit olmuştu. Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada mektubu teslim etmek üzere kente geldiklerini belirtti. Şehitlere rahmet dileyen Özdemir, sürece ilişkin izlenimleri aktardı: 'Gittiğimiz yerlerde bu süreçle ilgili çok olumlu izlenimler var. Bu izlenimler bizi ziyadesiyle memnun ediyor.'

Siirt'teki mektup dağıtımı ve ailelerin beklentisi

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Mavi, şu ana kadar Siirt'te 17 aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mektupların ulaştırıldığını bildirdi. Mavi, şehit yakınları ve gazilerin sürece destek verdiğini vurgulayarak, 'Şehit aileleri bu sürecin ilerlemesini, çocukların yetim kalmamasını, annelerin ve babaların da evlat acısı yaşamamasını istiyor.' dedi.

Şehit eşi duygularını paylaştı

Şehidin eşi Asuman İlbaş da sürece destek verdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen mektubu okurken duygulanan İlbaş, şu ifadeleri kullandı: 'Eşim her zaman 'Vatanım için canımı seve seve veririm.' diyordu ve bu ülke için canını feda etti. Bu süreci destekliyoruz. Ülkemize, huzur, barış ve kardeşlik gelsin istiyoruz. Biz bunları her zaman istedik. Bir şehit ailesi olarak yüreğimiz yandı, çocuklarımız babasız kaldı ama başka çocuklar babasız kalmasın.'

Yetkililer, mektup teslimleriyle hem şehit ailelerine destek olmayı hem de 'Terörsüz Türkiye' sürecine toplumsal desteği artırmayı hedeflediklerini söylüyor.

