Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' Mektubu Van'daki Şehit Ailesine Ulaştı

AK Parti heyeti, mektubu ve hediyeleri aileye teslim etti

AK Parti Gürpınar İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Ilıkan ve beraberindeki partililer, Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Savacık Mahallesi'nde şehit güvenlik korucusu Davut Şafak'ın ailesini ziyaret etti.

30 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinden görev dönüşü sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Şafak'ın eşi Aynur Şafak'a ziyaret sırasında Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Ilıkan, aileye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından özel olarak yazılan 'Terörsüz Türkiye' mektubunu iletti.

Ilıkan, mektubu teslim etmek için ilçeye 46 kilometre uzaklıktaki mahalleye geldiklerini belirtti. Mahalle ziyaretleri sırasında 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti.

Ilıkan, "Cumhurbaşkanımızın gönderdiği mektupları şehitlerimizin ailelerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Şehit ailelerimiz, bu sürecin ilerlemesini, çocukların yetim kalmamasını, annelerin ve babaların evlat acısı yaşamamasını istiyor. Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız." dedi.

Heyet, şehidin kabrini ziyaret ederek dua etti ve Şafak'ın çocuklarına kırtasiye malzemesi ile kıyafet hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu, Van'ın Gürpınar ilçesindeki şehit güvenlik korucusu Davut Şafak'ın ailesine teslim edildi. AK Parti Gürpınar İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Ilıkan (sağ 3) ve beraberindeki partililer, 30 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinden görev dönüşü sırasında kalp krizi sonucu şehit olan Şafak'ın ailesini Savacık Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.