Erdoğan: İnsani Yardımdan Filistin Devleti'nin Tanınmasına Kadar Yoğun Çaba

Cumhurbaşkanı'nın açıklaması diplomasi ve insani yardım vurgusunu öne çıkarıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "İnsani yardımlardan diplomatik temaslara ticaretin durdurulmasından Filistin Devleti'nin tanınmasına kadar her alanda yoğun çaba içindeyiz" dedi.

Erdoğan'ın sözleri, Türkiye'nin hem bölgesel hem uluslararası alanda etkin bir rol üstlenmeye yönelik çabalarını vurguluyor.