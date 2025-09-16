Erdoğan: İslam Ülkeleri Arasında Güvenlik ve İstihbaratı Güçlendirme Çağrısı

Erdoğan, İslam ülkelerinin güvenlik, işbirliği, istihbarat paylaşımı ve kriz yönetimi mekanizmaları geliştirmesinin hayati önemde olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:01
Erdoğan: İslam Ülkeleri Arasında Güvenlik ve İstihbaratı Güçlendirme Çağrısı

Erdoğan: İslam ülkeleri arasında güvenlik ve istihbaratı güçlendirme çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işbirliği ve kriz yönetimi vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı:

"İslam ülkelerinin kendi aralarında güvenlik, işbirliği, istihbarat paylaşımı ve kriz yönetimi mekanizmaları geliştirmeleri hayati önemdedir"

Erdoğan, açıklamasında güvenlik, işbirliği, istihbarat paylaşımı ve kriz yönetimi konularının İslam ülkeleri için öncelikli olduğunu belirtti. Bu alanlarda kurulacak mekanizmaların bölgesel istikrar ve etkin müdahale kapasitesini artıracağına dikkat çekti.

Mesajında, karşılıklı dayanışma ve koordinasyonun krizlere daha hızlı ve etkili yanıt verilmesinde belirleyici rol oynayacağı vurgulandı.

