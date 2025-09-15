Erdoğan: İsrail'e Ekonomik Baskı Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğine inanıyorum" diyerek ekonomik önlemler çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı'nın sözleri gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğine inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada İsrail ile ilişkilerde ekonomik araçların kullanılmasının önemine vurgu yaptı. Erdoğan'ın bu ifadesi, dış politika ve ekonomik yaptırımlar bağlamında yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Ekonomik baskı mesajı, diplomatik temaslar ve uluslararası ilişkiler gündeminde yankı bulması beklenen bir söylem olarak değerlendiriliyor. Karar alma süreçleri ve muhtemel adımlar yakından izlenecek.

