Erdoğan: İsrail'e Yaptırım İçin Diplomasi Yoğunlaştırılmalı

Erdoğan, diplomatik gayretlerin İsrail'e yönelik yaptırımların artması amacıyla yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 16:46
Cumhurbaşkanı diplomatik çabaların artırılmasını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Diplomatik gayretlerimizi İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalıyız" dedi.

Açıklamada Erdoğan, mevcut duruma karşı uluslararası ve bölgesel düzeyde daha yoğun bir diplomatik seferberlik gerektiğini işaret etti. Konuşmasında İsrail'e yönelik yaptırımların artırılması yönündeki vurguyu öne çıkardı.

Erdoğan'ın sözleri, dış politika gündeminde diplomatik adımların ve çok taraflı temasların önemini tekrar gündeme taşıdı. Liderin çağrısı, ilgili kesimlerde ve uluslararası aktörler nezdinde karşılık bulabilecek bir diplomatik ivme arayışına işaret ediyor.

Öne çıkan ifade: "Diplomatik gayretlerimizi İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalıyız" — Cumhurbaşkanı Erdoğan

