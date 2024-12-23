Erdoğan: 'İsrail Er Ya da Geç Çekilecektir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada İsrail'in işgal ettiği topraklardan 'er ya da geç' çekilmek zorunda kalacağını belirtti. Erdoğan, "İsrail fırsatçılık yapsa da, bu durum değişmeyecek. Gelecekte bu topraklardan çekilmek zorunda kalacaklar," ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, uluslararası arenada Filistin meselesine dair süregelen tartışmaların ışığında büyük önem taşıyor. Türkiye'nin, Filistin'in bağımsızlık mücadelesi konusundaki duruşunu yineleyen Erdoğan, uluslararası toplumun bu konuda daha etkin olması gerektiğine de dikkat çekti.