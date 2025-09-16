Erdoğan: İsrail'in Katar'daki Hamas Heyetine Saldırısı Hukuka Meydan Okumadır

Cumhurbaşkanı'ndan sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Katar'da Hamas heyetine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

"(İsrail’in Katar'da Hamas heyetine saldırısı) Müzakere heyetinin bu kalleş saldırının hedefi olması uluslararası sisteme ve hukuka apaçık meydan okumadır"

Erdoğan, söz konusu saldırının uluslararası hukuk ve müzakere süreçleri açısından oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti ve olayın ciddiyetini vurguladı.