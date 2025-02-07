Erdoğan, İstanbul'daki Yerel Yönetimleri Eleştirdi: Büyükşehirler Sapır Sapır Dökülüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'a Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, özellikle büyükşehirlerin durumuna dikkat çekerek, "Trafikten toplu ulaşıma, temel belediyecilik hizmetlerinden çevreye kadar, İstanbul dahil büyükşehirlerimiz sapır sapır dökülüyor. Artık İstanbul'da yanan otobüslerden geçilmiyor." dedi.

Muhalefete Yönelik Eleştiriler

Erdoğan, muhalefet partilerine yönelik sert eleştirilerini sürdürdü. "Eli kanlı, sicili bozuk, halk düşmanı radikal sol örgütlerin sloganlarıyla hareket edenler devleti zor durumda bırakıyor." diyen Erdoğan, partisi içindeki iktidar kavgalarını da gündeme getirdi.

CHP'nin Yönettiği Belediyeler ve Kamu Yatırımları

Erdoğan, CHP yönetimindeki belediyelerin çöküş dönemine girdiğini belirterek, İstanbul'daki kamu yatırımları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Son 22 yılda İstanbul'a 3 trilyon 850 milyar lira tutarında yatırım yapıldığını söyleyerek, bu yatırımların ayrıntılarını da aktardı.

İstanbul'daki Sağlık Yatırımları ve Spor Tesisleri

İstanbul'da toplam 19 bin 761 yataklı 77 hastane ve sağlık tesisi inşa edildiğini vurgulayan Erdoğan, "250 yataklı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanemizi kısa bir süre içerisinde hizmete açacağız." ifadelerini kullandı. Ayrıca, İstanbul genelinde 192 spor tesisi kazandırıldığını belirtti.

Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçeleri Projeleri

Erdoğan, TOKİ aracılığıyla İstanbul'da 260 bin konut'un tamamlandığını, 24 bin konutun yapımının sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, İstanbul'da 19 milyon metrekare büyüklüğünde 54 millet bahçesi projesinin devam ettiğini belirtti.

Son olarak, Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu projeleri hakkında bilgi vererek, İstanbul'un ulaşım altyapısına yapılan katkılara vurgu yaptı.