Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi'nin Tartışmaları Asılsız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, muhalefetin İstanbul Sözleşmesi üzerinden yürüttüğü tartışmaları eleştirerek, "Sözleşme yaşatır" sloganının sadece marjinal kesimlerin ideolojik bir kavga aracı olduğunu vurguladı.

Kadın Haklarının Güçlendirilmesi

Erdoğan, iktidarları boyunca kadınların haklarını güçlendirecek pek çok proje geliştirdiklerini belirtti. 2012 yılında kabul edilen Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunın bu alandaki en önemli düzenleme olduğunu ifade etti. "Bu yasa, kadına yönelik şiddetle mücadelede kritik bir eşiği aşmamızı sağladı ve devletimizin 'Şiddete Sıfır Tolerans' politikasını hukuki bir zemine oturttu" dedi.

Türkiye'nin Özgün Başarısı

Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair direktifinin, AB üyesi ülkelerin mevzuatındaki eksikliklerden dolayı yayımlandığını belirtti. "Türkiye, sözleşmeden çekilmesine rağmen gereken tüm düzenlemeleri yapmakla övünç duymalıdır" diyen Erdoğan, Türkiye'nin bu alanda atılan adımlarla Avrupa'da örnek bir ülke olduğunu vurguladı.

Kadına Yönelik Şiddet Suç Olarak Tanımlandı

Erdoğan, 2011 öncesi dönemde kadına yönelik şiddetin ceza kanununda suç olarak tanımlanmadığını hatırlatarak, AK Parti iktidarında bu sorunun nitelikli bir suç olarak kabul edildiğini ve gerekli yasaların çıkarıldığını dile getirdi. "Kadına karşı şiddetin suç haline getirilmesi ve buna yönelik yasal düzenlemelerin yapılması, son yıllarda atılan önemli adımlar arasında" dedi.

Toplumsal Algıları Düzeltme Çabası

Cumhurbaşkanı, toplumsal yanılgılara karşı yoğun bir mücadele verdiklerini, sosyal hizmet merkezleri ve destek sistemleri ile bu alanda başarılı adımlar attıklarını belirtti. "Kanunlar yaşatır, bu doğrultuda hazırladığımız eylem planlarını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.