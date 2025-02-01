Erdoğan İzmir'de Ekonomik Mücadele ve Hedefleri Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'e Müjdeler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İnşallah enflasyonla mücadelemizin somut sonuçları, bu yıl sonuna doğru daha iyi görülecektir" sözleriyle ekonomik hedeflerin ardından projeleri de sıraladı.

İzmir'e Yatırımlar ve Projeler

Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, İzmir'de yapımı süren 5 Millet Bahçesi projesinden birinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Erdoğan, ayrıca kara yollarında İzmir'in bölünmüş yol mesafesinin 2002 yılında 431 kilometre iken 977 kilometreye çıktığını vurguladı. Erdoğan, "Uzunluğu 55,5 kilometre olan İzmir Çevre Yolu'nu ve Konak Tüneli'ni tamamlayarak şehir içi trafiğini rahatlattık" dedi.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun inşasıyla yolculuk süresini 8,5 saatten 3,5 saate indirildiğini belirten Erdoğan, demir yollarında da İZBAN Projesi gibi projelerin hayata geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın 2027'de tamamlanması hedeflendiğini ifade etti.

Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler

Adnan Menderes Havalimanı'nın yenilenmesiyle yolcu trafiğinin 11,5 milyon hedeflendiğini anlatan Erdoğan, çeşitli deniz yolu liman projeleri üzerinde de çalıştıklarını açıkladı. Son 22 yılda İzmir'e 225 tesis inşa ettiklerini belirterek; "Verdiğimiz teşviklerle tamamlanan 2 bin 930 özel sektör projesinde, 328 milyar lira yatırım gerçekleştirerek 111 bin kişilik istihdam sağladık" şeklinde konuştu.

Ekonomik programlarının hedeflerine ulaştıkça, ekonomik gelişimin destekleneceğini kaydetti ve "İnşallah enflasyonla mücadelemizin somut sonuçları bu yıl sonuna doğru daha iyi görülecektir" dedi.

Gelecek Vizyonu ve Mücadele

Erdoğan son olarak, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sıkıntılara ve mevcut ekonomik koşullara değinerek, "Bizim umutlu olmak için çok sebebimiz var" vurgusunda bulundu. Ülke olarak kalkınma seviyesini sürekli artıracaklarını belirtti.

Kongre, Bakanlar ve AK Parti yöneticileriyle birlikte kalabalık bir katılımla gerçekleştirildi. Türk bayraklarının yanı sıra çeşitli pankartlar da asıldı.