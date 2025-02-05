Erdoğan, Kadın Kolları Kongresi'nde önemli mesajlar verdi

Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'yi eleştirerek, "Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi döndüler dolaştılar marjinal sol yapıların maskotu, oyuncağı, payandası haline getirdiler" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin dış politikada stratejik hamlelerle dünyada anahtar konuma geldiğini belirtirken, tarihsel bir misafir kabul ettiğini ifade etti. Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile gerçekleşen görüşmenin ardından Türkiye'nin güvenlik, ekonomi ve ticaret gibi konularda ilerici adımlar attığını kaydetti.

İhracatta Rekor Rakamlar

Ocak ayı ihracatının 21 milyar 164 milyon dolarla rekor kırdığını duyuran Erdoğan, yıllık ihracat rakamlarının 263 milyar dolara yükseldiğini vurguladı. Savunma ve havacılık sanayi ihracatının ise %16 artış göstererek 383 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Erdoğan, Tayfun Füzesi'nin test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğine de dikkat çekerek, "İstismarcılarla aramızdaki derin zihniyet ve samimiyet farkını bir kez daha ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

Muhalefet Eleştirileri

Konuşmasında muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı ülkümüzün inşası için çalışmalara devam ediyoruz. Bırakın dünyayı, bölgemizde olup bitenlerden dahi haberleri yok" diye konuştu. Ayrıca muhalefetin iç çekişmelerine vurgu yaparak, “Koltuk kavgasına kendilerini öyle kaptırdılar ki, üçüncü cihan harbi patlak verse umurlarında olmaz” dedi.

Kadın Kolları Üyelerine Mesajlar

Erdoğan, "AK Parti Kadın Kolları, 5 milyon 694 bin üyesiyle dünyanın en büyük sivil toplum hareketidir" diyerek, kadın kollarının önemini vurguladı. Kongrenin sonunda, görevi devreden Ayşe Keşir'e teşekkür ederken, yeni dönemde başarılar diledi.

Kongre, "Canla Başla İlk Günkü Heyecanla" sloganıyla başladı ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sanatçı Şükriye Tutkun'un şarkısı ile devam etti.

Erdoğan, çocuğun yaptığı resmi takdim etmesi üzerine ona harçlık vererek, sıcak bir an yaşadı. Kongrede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve diğer üst düzey partililer de hazır bulundu.