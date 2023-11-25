Erdoğan: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Türkiye Örnek Ülke

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Haliç Üniversitesi’nde düzenlenen programda konuştu. Erdoğan, Türkiye’nin kadına yönelik şiddetle mücadelede eskisiyle kıyaslanmayacak derecede ilerleme kaydettiğini belirtti. Aile kavramının önemine vurgu yapan Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin kadın haklarına zarar vermediğini söyledi.

AİLE KURUMUNA SALDIRIYORLAR

Erdoğan, devlet olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politika haline getirdiklerini ifade etti. “Türkiye kadına yönelik şiddette eskisiyle mukayese edilmeyecek şekilde iyi durumdadır. Bu başarıyı gölgelemek isteyenler varsa hanım kardeşlerimiz hakikati iyi biliyor.” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bazıları bakanlığımızın adındaki aile kavramını öne sürerek kadınlar için yaptığımız hizmetleri unutturmaya ve gölgelemeye çalışıyor. Ülkemizde aile kurumumuza yönelik saldırıların kadınların haklarını savunmakla hiçbir ilgisi olmadığının hepimizin farkındayız. Huzurlu, güvenli, saygılı bir aile kadına yönelik şiddete karşı en muhkem kalemizdir. Kadının şiddet gördüğü bir beraberliği temelinde şefkatin olduğu bir aile kavramı ile tanımlayabilir miyiz. Çocuğun fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldığı yapının aile olduğunu kim söyleyebilir. Aileye sahip çıkarak şiddet meselesi başta olmak üzere kadınların haklarının korunmasını amaçlıyoruz.”

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇEKİLMEMİZİN ETKİSİ OLMADI

Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmelerinin kadın hakları ve şiddetle mücadeleye en küçük olumsuz bir etkisi olmadığını vurguladı. “Mücadelenin asıl somut araçları 6284 sayılı kanun başta olmak üzere zihinlerde gerçekleştirdiğimiz dönüşümdür.” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Biz kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, aileyi yüceltme ve güçlendirme mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Kadınların hak taleplerinde ve biz de onlara verdiğimiz destekte samimi olduğumuz için bugünlere geldik.”

ŞEHİT ANNELERİNİN ELİ ÖPÜLECEK KADINLAR OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Erdoğan, Türkiye’de eli öpülecek kadın aranıyorsa şehit annelerinin, 15 Temmuz’da direnen demokrasi neferlerinin, Diyarbakır’da tuttukları evlat nöbetiyle terör örgütüne kabuslar yaşatan kadınların olduğunu söyledi. Erdoğan, “Bu ülkede eli öpülecek kadın aranıyorsa şehit anneleridir, 15 Temmuz’da direnen demokrasi neferleridir. Diyarbakır’da tuttukları evlat nöbetiyle terör örgütüne kabuslar yaşatan kadınların hakkını asla ödeyemeyiz.” dedi.

Erdoğan, 81 ilde faaliyet gösteren kadın konukevleri, ŞÖNİM’ler, sosyal hizmet merkezleriyle şiddete maruz kalan kadınları devlet güvencesi altına aldıklarını da hatırlattı.