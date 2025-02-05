Erdoğan: 'Kadınlarımızın Emeğiyle Yeni Bir Türkiye'ye Ulaştık'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu. 2002 yılında üniversitelerde kız öğrenci oranının yalnızca yüzde 13 olduğunu, bugün ise bu oranın yüzde 53'ü geçtiğini belirtti.

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongredeki konuşmasında, "Sadece yasak ve baskıları kaldırmakla kalmadık..." diyerek, kadınların toplumdaki yerine ve katkılarına dikkat çekti. "Kişisel ihtiraslarını, şahsi çıkar ve menfaatlerini, siyasetlerinin merkezine yerleştirenler gibi olmadıklarını ve olmayacaklarını" ifade eden Erdoğan, "Ben' değil 'biz' demeye, eneden ve enaniyetten uzak durmaya ısrarla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Güçlü Türkiye Hayali İçin Birlikte Çalışacağız

Partisinin kadın kolları, gençlik kolları ve teşkilatları için minnettar olduğunu vurgulayan Erdoğan, zor zamanlarda dahi bu davaya hizmet edenlere şükranlarını sundu. Ayrıca, vefat eden yol arkadaşlarına da rahmet dileyerek, "Büyük ve Güçlü Türkiye" hedefinin hatıralarını yaşatacaklarını bildirdi.

Erdoğan, 22 yıl öncesine göre her alanda farklı bir Türkiye'den bahsedebiliyorsak, bu başarıda AK Partili kadınların büyük katkıları olduğunu belirtti. "Ülkemizin bugün eriştiği seviyelerde kadınların çok büyük payı var. Türk kadınları, ekonomiden üretime, demokrasiye kadar birçok alanda önemli roller üstlendi" dedi.

Kadınların Siyasetteki Yeri Önemli

"Kadınlar için siyaset değil, kadınlarla siyaset" sözlerinin arkasında durduklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin her meselesinde kadınların görüşlerine önem verdiklerini anlattı. Siyasetteki kadın ön yargılarının kırılmasında kadın kollarının büyük rol oynadığını kaydeden Erdoğan, partisiyle birlikte uzun bir mesafe katettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, geçmişte kadınların siyasette nasıl dışlandığını ve yok sayıldığını hatırlatırken, hüznün ve yokluğun yıllarca kadınlar tarafından çekildiğine vurgu yaptı. "Ülkemize ve demokrasimize yakışmayan manzaralara son verdik. Kadının olduğu bir toplumdan yanayız ve bunun için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Kadın Haklarında Önemli Adımlar Attık

Erdoğan, Anayasa'da kadın ve erkek eşitliğini güvence altına alan düzenlemenin 2004'te yapıldığını belirterek, eğitime yönelik önemli projelerin hayata geçirildiğini anlattı. "Haydi Kızlar Okula" kampanyasıyla yüz binlerce kız çocuğunun eğitim hayatına kazandırıldığını ifade eden Erdoğan, bu çabaların somut sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

Erdoğan, "2002'de üniversitelerde kız öğrenci oranı sadece yüzde 13 iken, bugün yüzde 53'ün üzerine çıktı. Ter dökmeden, yürek koymadan bu başarıyı elde etmedik. Kimin yasaklarla ve baskılarla kadınları eve hapsettiği, kimin de kadınları özgürleştirdiği belli oldu" diyerek kadınların toplumdaki rolünü ve önemini bir kez daha vurguladı.

(Sürecek)