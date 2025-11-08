Erdoğan: Karabağ Zaferi Kafkasya'da Kalıcı Barışa Giden Kilometre Taşıdır

Erdoğan'dan Bakü'de Kritik Mesaj: Karabağ Zaferi "Kilometre Taşı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 8 Kasım Zafer Günü Töreni'nde yaptığı konuşmada, Karabağ Zaferi'ni Kafkasya'da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak nitelendirdi.

Tören ve kutlama mesajı

Erdoğan, zaferin 5. yıl dönümünde Bakü'de olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Sizlere Türkiye’deki kardeşlerinizin selamlarını getirdim" dedi. Törene katılanlar arasında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve diğer dost ülkelerin temsilcilerine teşekkür etti. Vatan Muharebesi'nde hayatını kaybedenleri rahmetle andı ve gazilere minnetini iletti.

Zaferin bölgesel anlamı ve barış vurgusu

Erdoğan, Azerbaycan ordusunun 30 yıllık işgali sona erdiren mücadeleyi takdirle anarak İlham Aliyev'i tebrik etti. Konuşmasında, "Bu zaferi bir son olarak değil, Kafkasya’da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı ve "Biz kalıcı barış noktasında son derece ümitvarız, iyimseriz" diyerek barış umutlarını dile getirdi.

Erdoğan, İlham Aliyev'in kalıcı barış için gösterdiği çabaları takdir ettiklerini, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın attığı cesur adımları da memnuniyetle takip ettiklerini belirtti ve iki liderin yapıcı tutumuyla bölgeye huzur getirecek kalıcı bir anlaşma ümit ettiğini söyledi.

Ekonomi, enerji ve ulaşım iş birliği

Erdoğan, Bakü ile Ankara arasındaki somut projelere vurgu yaparak, Asrın Projesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Şah Deniz, TANAP ve Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı gibi iş birliklerini hatırlattı. Bölgedeki ulaşım ve enerji koridorlarını genişletme hedefini vurgulayarak, "Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nu bölgedeki tüm kardeşlerimizin faydasına olacak şekilde yatırımlarla geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Erdoğan ayrıca Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun daha verimli kullanılması için Azerbaycan'la ileri adımlar atılacağına inandığını belirtti.

Karabağ'ın yeniden inşası ve dönüş

Karabağ'ın yeniden imarı, halkın güvenli dönüşü ve kültürel mirasın restorasyonuna ilişkin çalışmaları öven Erdoğan, bölgedeki altyapı ve kalkınma projelerine bizzat tanıklık ettiğini aktardı. "Muhteşem güzelliğiyle Karabağ tekrar bölgenin parlayan yıldızı olacak" diyerek Azerbaycan'a her türlü desteği sürdüreceklerini ifade etti.

Türk dünyası dayanışması ve KKTC mesajı

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı ile dayanışmanın önemine değinerek, Ekim'de gerçekleştirilen 12. Zirve kapsamında alınan kararların ve 15 Aralık Dünya Türk Dili Günü çağrısının UNESCO bünyesinde hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Ayrıca, "Azerbaycan’ın sarsılmaz desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk dünyası içindeki konumunun güçlenmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmasını, şehitlere rahmet, gazilere şükran dilekleri ve 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nün kutlanmasıyla sonlandırdı.

