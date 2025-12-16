Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemilere saldırı kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansında yaptığı konuşmada, son dönemdeki karşılıklı saldırıların Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetini ciddi biçimde tehdit ettiğini vurguladı. Erdoğan, "Karadeniz’de sivil gemiler hedef alınmamalı, ikazlarımızı ilettik" ifadelerini kullandı.

Konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, Hariciye Teşkilatı mensuplarının terör saldırılarında şehit düşenlerini rahmetle yad ederek, konferansın bu yılki temasının "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" olduğunu hatırlattı.

Uluslararası sistem, küreselleşme ve yeni aktörler

Erdoğan, Vestfalya'dan bu yana uluslararası ilişkilerde yaşanan dönüşümlere işaret ederek, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme ile birlikte geleneksel diplomasinin daha karmaşık, dijital ve kontrolü zor bir zemine oturduğunu söyledi. Çok uluslu şirketler, sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları ve uluslararası medyanın diplomasi alanına kattığı yeni dinamiklere dikkat çekti.

Son 30 yılda uluslararası sistemin iki kutupluluktan çok taraflılığa, ardından çok kutupluluğa doğru evrildiğini belirten Erdoğan, insan hakları ve küresel adalet söylemlerinin artmasına rağmen bu gelişmelerin insani krizleri ve eşitsizlikleri çözmek yerine derinleştirdiğini ifade etti.

Bölgesel trajediler ve uluslararası mekanizmaların yetersizliği

II. Dünya Savaşı sonrası kurulan güvenlik mimarisinin benzer trajedileri önlemeyi hedeflediğini ancak bu konuda tam başarı sağlanamadığını söyleyen Erdoğan, Ruanda, Bosna, Irak, Arakan, Somali ve Orta Afrika örneklerini hatırlattı. Mevcut düzenin haksız da olsa güçlüleri koruduğunu, haklı da olsa mazlumları ezdiğini belirtti.

Erdoğan, Suriye'de 600 binden fazla insanın öldüğünü, milyonlarca kişinin ülkesini terk etmek zorunda kaldığını vurguladı: "Komşumuz Suriye’de 600 binden fazla Suriyeli, Baas rejiminin ve terör örgütlerinin saldırılarında şehit oldu."

Gazze'deki insanlık dramına da değinen Erdoğan, 70 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 170 binden fazla kişinin yaralandığını belirterek enkaz altındaki cenazelerin sayısının bilinmediğini kaydetti. Gazze'nin yüzölçümünün 365 kilometrekare olduğunu, bölgeye atılan bombaların miktarına dikkat çekti.

Türkiye'nin gücü ve dış politika hedefleri

Mevcut uluslararası kurumların birçok alanda işlevsiz hale geldiğini söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin hem hak ve çıkarlarını koruyabilmesi hem de dostlarına yardımcı olabilmesi için ekonomik, askerî ve diplomatik açıdan güçlü olması gerektiğini vurguladı. "Türkiye Yüzyılı" hedefi doğrultusunda çok boyutlu dış politika yürüttüklerini, Hariciye Teşkilatı'na büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin 264 dış temsilcilik ile geniş bir diplomatik ağa sahip olduğunu belirterek dış politikada eksen kayması ya da rota değişiminin söz konusu olmadığını kaydetti. Bölgesel barış çabalarına, Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesine ve Ermenistan ile ilişkilerin ilerletilmesine dair umutlu mesajlar verdi; "İnşallah gelecek sene başından itibaren bazı sembolik adımlar atacağız" dedi.

Gazze, Suriye ve insani yardım

ABD Başkanı Donald Trump ile New York'ta yapılan görüşme sonrası 10 Ekim'de sağlanan ateşkes mutabakatına değinen Erdoğan, Hamas'ın serinkanlı tutumuyla ateşkesin büyük ölçüde korunduğunu söyledi. İnsani yardım sevkiyatlarının ilerlediğini ve Türkiye'nin 103 bin tonu aşan insani yardım gönderdiğini belirtti. Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşasının bir an önce başlaması gerektiğini vurguladı.

Suriye'ye ilişkin değerlendirmesinde, "8 Aralık 2024 tarihinde Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye’nin önünde tarihi bir fırsat kapısı aralandı" ifadesine yer verdi ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğinde Suriye'nin yeniden entegrasyonuna dair gelişmeleri aktardı. Ayrıca DEAŞ ve diğer örgütlerle mücadelede Türkiye'nin desteğine değindi.

Diplomasi, ekonomi ve küresel inisiyatifler

Erdoğan, dış politikanın ekonomi ve ticaretten ayrı düşünülemeyeceğini söyleyerek, Türkiye'nin ihracatını 36 milyar dolardan 270 milyar dolara taşıma sürecindeki dış temsilciliklerin katkısını övdü. Turizm gelirlerinin 61,1 milyar dolar ve turist sayısının 60,5 milyon seviyesine ulaştığını, savunma sanayiinde ise önemli hedefler olduğunu paylaştı.

Savunma sanayiinde 2028 hedeflerini, terör örgütleri ve organize suçlarla mücadelenin önemini vurgulayan Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Çevre ve iklim kriziyle ilgili 2053 vizyonu ve Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" projesine atıfta bulundu. Ayrıca Türkiye'nin COP31, NATO liderler zirvesi ve 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ev sahipliği hazırlıklarına değindi.

Yeni diplomasi kampüsü ve kapanış mesajı

Hariciye Teşkilatı'nın yeni yerleşkesinin temelinin eylül ayında atıldığını hatırlatan Erdoğan, yeni binanın Türkiye'nin diplomasi geleneğini ve gelecek vizyonunu yansıtacak bir eser olacağına inandığını söyledi. 2025 içinde gerçekleştirilen dış temaslara dair bilgi vererek ülkesine hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Konuşmasını, büyükelçilere ve Hariciye Teşkilatı mensuplarına teşekkür ederek tamamlayan Erdoğan, göreve adanmışlık ve fedakârlık çağrısı yaptı ve 16. Büyükelçiler Konferansı'nın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

