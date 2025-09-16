Erdoğan: Katılımlar Sürecek, Vatandaş AK Parti'yi Tercih Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılımların süreceğine inandığını ve halkın güçlü kadrolar ile istikrar nedeniyle partiye yöneldiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:01
Erdoğan: Katılımlar Sürecek, Vatandaş AK Parti'yi Tercih Ediyor

Erdoğan: Katılımlar Sürecek, Vatandaş AK Parti'yi Tercih Ediyor

Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada önümüzdeki dönemde partilerine katılımların devam edeceğine ilişkin inancını yineledi.

"Bundan sonraki süreçte de katılımların devam edeceğine inanıyorum. İnsanlar güçlü kadrolara sahip, istikrarlı bir parti olarak AK Parti'yi tercih ediyor"

Açıklamasında Erdoğan, seçmen tercihinin temelinde güçlü kadrolar ve istikrar algısının bulunduğunu vurguladı. Bu ifadeler, partinin katılım ve destek dinamiklerine dikkat çekti.

Erdoğan'ın sözleri, siyasi gündemde AK Parti'nin konumuna ve izlediği yol haritasına dair beklentilerin sürmesine işaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UNICEF: Gazze Şeridi'nde 26 bin çocuk akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyuyor
2
Gazze'de can kaybı 64 bin 964'e yükseldi — Son 24 saatte 59 ölü
3
İzmir'de Serpil Erfındık cinayetinde iki kamu görevlisinin 7 ay 15'er günlük cezaları kesinleşti
4
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
5
16 Ülkeden Ortak Çağrı: Küresel Sumud Filosu'nun Güvenliği Sağlanmalı
6
Özlem Zengin: AK Parti'nin Adana'da Türkiye Liderliği ve Gazze Vurgusu
7
Yozgat'ta Su Kuyusuna Düşen İnek İş Makinesiyle Kurtarıldı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa