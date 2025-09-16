Erdoğan: Katılımlar Sürecek, Vatandaş AK Parti'yi Tercih Ediyor

Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada önümüzdeki dönemde partilerine katılımların devam edeceğine ilişkin inancını yineledi.

"Bundan sonraki süreçte de katılımların devam edeceğine inanıyorum. İnsanlar güçlü kadrolara sahip, istikrarlı bir parti olarak AK Parti'yi tercih ediyor"

Açıklamasında Erdoğan, seçmen tercihinin temelinde güçlü kadrolar ve istikrar algısının bulunduğunu vurguladı. Bu ifadeler, partinin katılım ve destek dinamiklerine dikkat çekti.

Erdoğan'ın sözleri, siyasi gündemde AK Parti'nin konumuna ve izlediği yol haritasına dair beklentilerin sürmesine işaret etti.